اليوم.. الرئيس القبرصي يزور إسرائيل

يصل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم الأحد، إلى إسرائيل، وسيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ومن المتوقع أن يوقع الرئيس القبرصي على اتفاق تعاون بين البلدين في المجال الجوي، وفقا لصحيفة «يديعوت» الإسرائيلية.وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، أعلن الجمعة الماضية، أن الرئيس أناستاسياديس سيتوجه إلى إسرائيل في زيارة عمل لمدة يوم واحد يعقد خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية هناك.وقال كوشوس ،في بيان له نقلته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية "سي إن إيه" على موقعها الالكتروني، إن " الرئيس القبرصي سيناقش خلال لقاءاته قضايا تتعلق بتطورات المشكلة القبرصية والعلاقات الثنائية والوضع الحالي في شرق البحر المتوسط والتعاون بين قبرص وإسرائيل بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وجهود معالجة جائحة فيروس كورونا، وكذلك القضايا المتعلقة بمجالات الدفاع والطاقة والسياحة".