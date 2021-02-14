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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام اليمني: ندين استهداف الميليشيات الحوثية لمسجد بالحديدة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:40 ص
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بشدة استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمسجد "القاسمي" في حي منظر بمديرية الحوك محافظة الحديدة.

وأعرب الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أورتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد عن "إدانته بشدة لقيام المليشيات الحوثية باستهداف مسجد القاسمي في حي منظر بمديرية الحوك محافظة الحديدة بصاروخين نوع كاتيوشا ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتسويته بالأرض، وإلحاق الضرر بعدد من منازل المدنيين".

وأكد أن "استهداف مسجد القاسمي وهو أكبر المساجد في حي المنظر - امتداد لمسلسل تدمير المئات من المساجد الذي دأبت عليه الميليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة، ويأتي ضمن خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار واعتداءاتها على المدنيين والأحياء السكنية في محافظة الحديدة".

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية، كانت قد أقدمت أيضا على هدم جامع النهرين الأثري والتاريخي الذي يتجاوز عمره ألف وثلاثمائة عام في صنعاء.

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