الأمين العام لحلف الأطلسي: على طالبان الوفاء بوعودها

انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" جماعة طالبان ووصفها بأنها غير موثوق فيها، وجاء ذلك في ظل تعثر مباحثات السلم وتجدد أعمال العنف دائما في أفغانستان.وقال ينس ستولتنبرج لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين على طالبان الالتزام بوعودها: الحد من العنف ووقف صلتها بجماعات إرهابية وبدلا من ذلك نرى مستوى غير مقبول من العنف على جانب طالبان موجه أيضا ضد أطباء وقضاة وصحفيين".وبحسب تصريحات ستولتنبرج، سوف يتشاور حلف الأطلسي يوم الأربعاء القادم بشأن تمركز جديد لقوات الحلف في أفغانستان.وقال ستولتنبرج: "سيكون هناك أول اجتماع لدول حلف الأطلسي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأتوقع أن يتشاور الحلفاء بشكل مكثف عن الوجود المستقبلي للناتو في أفغانستان"، لافتا إلى أن الحرب تتم عقدها الثاني في هذا العام، وأضاف: "لا يمكن أن تستمر دائما. ليس هناك أي دولة بحلف الأطلسي تريد البقاء لفترة أطول من اللازم".