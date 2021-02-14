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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المتحدة» تقدم لجمهورها وجبة من مسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:39 ص
الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
محمد قدري
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انتهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خطتها الدرامية لشهر رمضان القادم من خلال مجموعة قوية ومميزة من المسلسلات، ولكن اللافت للنظر هذا العام تقديم وجبة مميزة من المسلسلات الـ15 حلقة لتقديم وجبة درامية مميزة للجمهور مع السماح لعدد كبير من النجوم لمقابلة جمهورهم في رمضان.

وجاء مسلسل "المدينة" من بطولة النجمة دنيا سمير غانم أحدث المنضمين للموسم الدرامي؛ حيث تقدم دنيا مسلسلا عبارة عن عروض غنائية واستعراضية خفيفة تناسب كل الأعمال من 15 حلقة ويشاركها البطولة كلا من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز وعدد من ضيوف الشرف يظهرون خلال الحلقات.

ويبدأ النجم الكوميدي علي ربيع تصوير مسلسله الجديد المكون من 15 حلقة أيضا باسم "الأب المثالي" خلال الأيام القادمة، وجار الاتفاق النهائي مع كافة الأبطال ومن المقرر أيضا أن يتواجد عدد من النجوم كضيوف للشرف خلال المسلسل الجديد الذي يخرجه معتز التوني.

وكان النجم يوسف الشريف سبق في التصوير من خلال مسلسله الجديد "كوفيد 25" الذي يناقش في إطار علمي حروب الفيروسات وتطوير الأبحاث المقاومة للأوبئة العالمية، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم أحمد صلاح حسني وآيتن عامر، وقطع الشريف ما يقرب من 3 أسابيع تصوير من العمل المقرر الانتهاء منه مع حلول الشهر الكريم حيث يعتمد على ديكورات قليلة.

ويصور النجم هاني سلامة حاليا مسلسله الجديد "بين السما والأرض عن رائعة أديب نوبل نجيب محفوظ، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر ويسرا اللوزي تحت إدارة المخرج محمد جمال العدل.

وتعتمد "المتحدة" في هذه التجربة على التنوع، حيث تقدم الكوميدي والخيال العلمي والاستعراضي، للمساح للمتلقي بمشاهدة التنوع في المحتوى وزيادة جرعة الإمتاع خلال الموسم الرمضاني الأقوى بالإضافة إلى أعمال الـ 30 حلقة وما بها من أعمال تاريخية ووطنية وصعيدية وكوميدية أيضا وسط تواجد أكبر عدد من النجوم في كل عمل فني.

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