«الكمالية العصابية لدى الطلاب الموهوبين».. ماجستير بمعهد البحوث العربية

قد يظنها البعض ميزة، وقد يظنها البعض الآخر من المعرقلات، فالسعى وراء الكمال شىء من الصعب تحقيقه ولكنه يترك دائما أثر عدم الرضا عن النتائج المحققة لأنها ليست على الشكل الأكمل.هذا السلوك يطلق عليه "الكمالية العصابية" وهو الذي تناولته الكاتبة والباحثة منى لملوم في رسالتها للماجستير في الصحة النفسية والتي حصلت عليها بتقدير امتياز من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، في رسالة بعنوان "فعالية الإرشاد بالمعنى في خفض حدة الكمالية العصابية لدى الموهوبين من طلاب الجامعة".تناولت الرسالة تأثير برنامج قائم على الإرشاد بالمعنى مع فئة الموهوبين من طلاب كلية التربية جامعة الإسكندرية من الذين يعانون من الكمالية العصابية، والتي تؤثر على سلوكيات الأفراد وكذلك علاقاتهم بالآخرين، فيلجأ الشخص المصاب بالكمالية العصابية إلى التسويف وتأخير واجباته ونقد الذات ونقد الآخرين.واختارت لملوم عينتها بالرسالة من طلاب جامعة الإسكندرية الموهوبين لتطبيق البرنامج عليهم، حيث أثر تطبيق البرنامج بالفعل في تقليل الكمالية العصابية لديهم، وذلك تحت اشراف الدكتور سعيد عبد الغني سرور أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة دمنهور، وبمناقشة الدكتور سليمان الخضري الشيخ أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور أحلام حسن محمود أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الإسكندريةومنى لملوم صدر لها كتاب "حيرة فرح" للأطفال عام 2016 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتاب "حذاء عطية" للأطفال عام 2018 عن مؤسسة دار المعارف، وهي ناشط ثقافي تدير العديد من اللقاءات الثقافية بالإسكندرية والقاهرة.