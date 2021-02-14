اليوم.. انتهاء مهلة الإعفاءات على الاشتراكات التأمينية للمنشآت

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية والتي تصل إلى 50%، وأقرت ديسمبر الماضي، ستنتهي اليوم الأحد.وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن نسب الإقبال للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنين كانت جيدة جدا.وأضاف عوض، فى تصريحات صحفية أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -" 173 لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي 2020