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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخطط إيراني عراقي لأول مرة للتحقيق في اغتيال سليماني والمهدي

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:37 ص
سليماني
سليماني
منار أحمد
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كشفت وكالة فارس الايرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، عن تشكيل محكمة خاصة لأول مرة بين إيران والعراق، للتحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، إنه لا يمكن توقع أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات فعالة في قضية اغتيال سليماني والمهندس، مضيفا أن المتهمين الأوائل في هذه القضية هم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقادة أمريكيون، معتبرا أن تدويل القضية بمعنى تقديم الملف للمحاكم الدولية، ليس مناسبا لأن هذه المحاكم تخضع لتأثير الأمريكيين، وبالتالي فإن هذه العملية لا يمكن أن تكون مثمرة أبدا.

وأوضح مسجدي، أن هذا الملف نوقش وتمت متابعته خلال زيارة رئيس السلطة القضائية، آية الله الرئيسي إلى العراق"، واصفا العلاقات الإيرانية - العراقية بأنها واسعة ومتنامية.

وقتل سليماني والمهندس في 3 يناير 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

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