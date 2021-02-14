ملخص أحداث مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة 1 بالتفصيل



ملخص مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة 1



شهدت مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة 1 أحداثا مثيرة وكوميديا في الوقت نفسه، حيث ظهرت الفنانة الشابة هنا الزاهد بشخصية تدعى ساندي من خلال مسلسل "ساندي كراش" وظهرت هنا في شكل فتاة خجولة للغاية تعمل في سيرك ولديها الكثير من الهواجس حول الحياة وليس لديها أي ثقة في النفس على الإطلاق، كما أنه لديها العديد من التخوفات من التعامل مع المحيطين وخاصة الرجال منهم وهو ما يدخلها في مشكلات كبيرة للغاية مع المحيطين بها.



وخلال قيادتها سيارة جدها القديمة المتهالكة تسمع صوته يخرج من كاسيت السيارة رغم وفاته منذ فترة طويلة مما يدخلها في حالة من الاضطراب النفسي ويجعلها تقتحم كمين لقوات الشرطة، ويتم القبض عليها ولكن يقرر الضابط الإفراج عنها بعد أن يقول والدها أنها مختلة عقليا وهو ما يدخلها في مشكلات مع والدها وبمجرد أن حكت له القصة أثناء العودة للمنزل لا يصدقها حتى يظهر الصوت لهما في السيارة معا ويدخلان في حالة من الصدمة.



أبطال وصناع مسلسل حلوة الدنيا سكر شارك في بطولة الحكاية الأولى من مسلسل حلوة الدنيا سكر كلا من هنا الزاهد ومحمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وكذلك هشام إسماعيل الذي يؤدي دور عم ساندي ومدير السيرك في الوقت نفسه، وظهر الفنان بيومي فؤاد بصوته فقط في المسلسل، والحكاية الأولى من كتابة أيمن الشايب ومن إخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وكي ميديا لكريم أبو ذكري.



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وخلال قيادتها سيارة جدها القديمة المتهالكة تسمع صوته يخرج من كاسيت السيارة رغم وفاته منذ فترة طويلة مما يدخلها في حالة من الاضطراب النفسي ويجعلها تقتحم كمين لقوات الشرطة، ويتم القبض عليها ولكن يقرر الضابط الإفراج عنها بعد أن يقول والدها أنها مختلة عقليا وهو ما يدخلها في مشكلات مع والدها وبمجرد أن حكت له القصة أثناء العودة للمنزل لا يصدقها حتى يظهر الصوت لهما في السيارة معا ويدخلان في حالة من الصدمة.شارك في بطولة الحكاية الأولى من مسلسل حلوة الدنيا سكر كلا من هنا الزاهد ومحمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وكذلك هشام إسماعيل الذي يؤدي دور عم ساندي ومدير السيرك في الوقت نفسه، وظهر الفنان بيومي فؤاد بصوته فقط في المسلسل، والحكاية الأولى من كتابة أيمن الشايب ومن إخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وكي ميديا لكريم أبو ذكري.

نكشف خلال هذا التقرير ملخص وتفاصيل مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة 1 من بطولة الفنانة الشابة هنا الزاهد في بطولتها المطلقة الأولى التي عرضت الحلقة الأولى منها أمس السبت، وحققت انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اللوك والكوميديا التي قدمتها في المسلسل الجديد.