الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار واليورو

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 302ر0 دينار في حين استقر اليورو عند 366ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 418ر0 دينار، في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 339ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.