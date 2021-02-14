قوات الاحتلال تستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالرصاص الحي المزارعين الفلسطينيين والأراضي الزراعية وأجبرتهم على ترك أراضيهم وعدم فلاحتها شرق غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة،أن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي وقنابل دخانية صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين الذين أضطروا لترك أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.كما استهدفت قوات الاحتلال أراضي المزارعين في المنطقة الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.