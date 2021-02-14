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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح «فايزر» في لبنان

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:36 ص
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
عبير سليم
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انطلقت صباح اليوم الأحد، في لبنان، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وبدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، ومستشفى الروم، ومستشفى الجامعة الأمريكية.

وكانت وصلت أمس إلى لبنان آتية من بلجيكا، أول دفعة من لقاحات "فايزر" تشمل قرابة 28 ألفا و500 جرعة، على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل، وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن: " إن اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء"، داعيا اللبنانيين إلى الإقبال على التسجيل على المنصة الإلكترونية للحملة الوطنية للتطعيم، والتشدد بالوقاية والإجراءات، وفقا لموقع روسيا اليوم ومواقع إعلامية محلية

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في تصريح له من مستشفى بيروت الحكومي، أنه "التزاما ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني، فإنه لن يأخذ لقاح كورونا اليوم، لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدم تضحيات كبيرة".

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