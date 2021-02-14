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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة الإدارية تفحص سجلات الشرطة المتعلقة بعقار «كرموز المائل»

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:36 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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باشرت النيابة الإدارية بالإسكندرية، التحقيقات في قضية "عقار كوم الشقافة المائل" الكائن بمنطقة كوم الشقافة بدائرة قسم شرطة كرموز غرب المدينة، وانتقل فريق التحقيق برئاسة المستشار العقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية، وبصحبته كل من المستشارين صالح سليم، واحمد خير الدين، الى قسم شرطة مينا البصل، وذلك بعد التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بمعاونه المقدم أحمد المصرفي، رئيس المباحث، لفحص ومطابقة سجلات القسم بخصوص قرارات الإزالة الصادرة للعقار من حي غرب.

كانت النيابة العامة، أمرت بتكليف مسؤولي حي غرب بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية، والذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ ٢٠٠٩ حتى الآن، والاستماع إلى رئيس حي غرب الإسكندرية ومدير الإدارة الهندسية ومسؤول الإسكان بالحي بشأن كافة الإجراءات المتخذة للعقار منذ بناءه دون ترخيص في عام ٢٠٠٩.

كما انتقل فريق من النيابة إلى موقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، وتبين أن العقار مكون من تسع طوابق، وأنه يتم إزالته بالكامل تنفيذا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض، وعقد جلسة تحقيق لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.

وأكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل لتراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذ من إجراءات.

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