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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. إغلاق باب مسابقة الأم المثالية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:35 ص
وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن إغلاق باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م، اليوم الأحد، والتى تم فتح باب التقدم لها ٢٧ يناير الماضي، في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة فى بيان، أن مديريات التضامن الاجتماعى ستقوم عقب غلق باب التقدم بحصر أعداد الأمهات اللاتي تقدمن للاشتراك فى المسابقة، وبحثها جميعًا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، حيث يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، ولا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء- الوادي الجديد- مرسى مطروح- البحر الأحمر- أسوان" بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

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