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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الحاسبات»: إنشاء مصنع التابلت التعليمي يفتح شهية المستثمرين

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:33 ص
التابلت التعليمي
التابلت التعليمي
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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تسعى الحكومة ممثلة في وزارات الاتصالات والتربية والتعليم في توطين صناعة التابلت التعليمي محليا بنسبة مكون لا تقل عن 50% خلال مرحلة التصنيع في مصر، حيث أبدت مجموعة من الشركات العالمية نيتها وضع خطة لعمليات التصنيع من خلال مصانع لها في مصر.

وفي هذا الصدد، كشف المهندس خالد ابراهيم نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية وعضو شعبة الحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توطين صناعة التابلت التعليمي فى مصر سيدعم خطة الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات وتشجع المثتمرين والشركات العالمية علي انشاء مصانع لها في مصر.

وأضاف نائب رئيس الغرفة في تصريحات لـ "الدستور"، أن المستهدف إنشاء مصنع جديد لتصنع التابلت التعليمي ومكوناته في مصر باستثمارات أجنبية تصل إلى 30 مليون دولار، ما يؤكد سعي الشركات العالمية لاقتناص فرص الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مصر لديها نحو 23.5 مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي "قبل الجامعي"، ما يؤكد أهمية توطين هذه الصناعة في مصر، حيث أن خطة الدولة تتجه نحو التعليم عن بعد والاعتماد على الأدوات التكنولوجية في منظومة التعليم.

وقال إبراهيم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية الاعتماد على أحدث المهارات التكنولوجية والأنظمة الحديثة لتطوير منظومة التعليم وضرورة حماية أبنائنا من أي مخاطر من انتشار الأوبئة وتنوعها، مشيدا بقراراته نحو رقمنة منظومتي التعليم الجامعي وقبل الجامعي بهدف المنافسة وأن يصبح خريجي المدارس والجامعات على نفس كفاءة السوق الإقليمي والعالمي، ومن أبرز التكليفات الرئاسية في هذا الصدد الإسراع في إنشاء الكليات والجامعات التكنولوجية والتي تعتمد على توفير تخصصات في مجالات العلوم الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحاسب الألي وإنترنت الأشياء وتصميم المواقع والبلوك تشين.

وأوضح، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع نحو مليون جهاز سنويا على أن يتم زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال 5 سنوات، مؤكدا على أهمية إنشاء مراكز للأبحاث والتطوير وتوطين علوم التصميمات والتصنيع للتابلت التعليمي، منوها إلى أن تصنيع الإلكترونيات في مصر جزء من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وطالب نائب رئيس الغرفة بالاعتماد على نسبة مكون محلي في صناعة التابلت التعليمي لا يقل عن 50% وإنشاء صناعات تحويلية لمكونات التابلت في مصر من خلال الشركات المحلية لتوفير جميع مستلزمات وإكسسوارات التابلت التعليمي خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الصناعة ستخدم نحو 3 ملايين طالب في التعليم الجامعي بعد خطة الدولة لتحويل جميع الامتحانات والاختبارات إلى إلكترونية، حيث جاري رقمنة 27 جامعة حكومية في مصر بتكلفة 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري.

وأكد إبراهيم، ضرورة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بهذه الصناعة، مشيرا إلى أن المصنع الجديد سيساعد في خلق فرص عمل للشباب وتبادل الخبرات العالمية بين مصر وكوريا الجنوبية وتفريخ كوادر شبابية في مجال توطين صناعة التابلت وتقديم إنجاز جديد يضاف إلى ملف إنجازات الحكومة خلال الست سنوات الماضية.

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