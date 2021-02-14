الأسواق العالمية تدفع البورصة لصعود جماعي بمستهل تعاملات الأسبوع

دفعت الارتفاعات القياسية لأسواق المال العالمية بقيادة أسواق الأسهم الأمريكية مؤشرات البورصة لصعود جماعي لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاحد، وسط نشاط واضح في قيم وأحجام التداولات.و ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 11561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2446 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14273 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4453 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2469 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3507 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم دايس للملابس الجاهزة، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للدواجن.وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2186 سهم، 332.2 مليون سهم، 350.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المالية والصناعية المصرية، حديد عز، ابن سينا فارما، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 65 سهم، 203 ألف سهم، 565.2 ألف سهم، 90 ألف سهم، 935 ألف سهم، 4.8 مليون سهم، 365.8 ألف سهم، 191.7 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 7272 سهم، 10 آلاف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية 5846 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 280 ألف سهم، 350 مليون سهم، على التوالي.في سياق آخر أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع صافي ربح الشركة إلى 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 22%، وارتفع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 335.56 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 320.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.