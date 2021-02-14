هبوط جديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار

ارتفعع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، خلال عطلة اليوم الأحد، وسجل سعر الدولار الواحد 7.04 ليرة تركية مرتفعًا من 7.02 ليرة تركية سجلها لدى إغلاق التداولات أمس السبت، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية.ووصل سعر صرف اليورو إلى 8.53 ليرة تركية، وسط تحذيرات الخبراء باحتمالية صعوده وكسر حاجز الـتسعة ليرات مرة أخرى، لتصبح الليرة مهددة بموجة هبوط جديدة أمام العملات الأجنبية.أما سعر الذهب فقد ارتفع خلال يومي العطلة إلى 413 ليرة تركية للجرام الواحد، مرتفعًا من 412 ليرة تركية، فيما يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد العاملين في البنك المركزي التركي، عودة موجة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وارتفاع الدولار الأمريكي بمعدلات كبيرة، حتى إذا دفع البنك المركزي أعلى سعر فائدة في الفترة المقبلة، خاصة بعد وصول الدولار الأمريكي إلى 7.79 ليرة تركية عند فتح تداولات يوم الجمعة الماضي.