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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أكسفورد» تتضامن مع طلاب وأكاديمي جامعة بوغازيتشي ضد قرار أردوغان

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:26 ص
أكسفورد
أكسفورد
أمينة ذكى
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استنكر أكاديميون من جامعة أكسفورد البريطانية، تعيين البروفيسور ميليح بولو كرئيس لجامعة بوغازيتشي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأرسل الأكاديميون رسالة تضامن مع طلاب جامعة بوغازيتشي وأعضاء هيئة التدريس.

ووفقا للموقع التركي "بنيت"، ونظرًا لأن الأكاديميين لم يتمكنوا من الاجتماع معًا بسبب إجراءات فيروس كورونا فقد حملوا رسائل دعمهم، والتقطت صورا لهم أمام مكتبة جامعة أكسفورد، مع تركيب الصورة.

وأكد أكاديميون في أكسفورد، في بيان دعمهم أيضًا، على أهمية جامعة بوغازيتشي للأوساط الأكاديمية في كل من تركيا والعالم، مؤكدين أن الجامعات التي تخضع لسيطرة الأنظمة السياسية ستفقد أهميتها.

وحملت رسائل الدعم من أكاديميي أكسفورد عبارا مثل "من أجل الحرية الأكاديمية"، كما حملت رسائل الدعم عبارات مثل: "تشكل التطورات الأخيرة في جامعة بوغازيتشي اعتداءً على الدور الذي يجب أن تلعبه الجامعات والاحتجاجات السلمية التي أثارتها، والتي قوبلت بالعنف، تمثل، في جوهرها"، مطلبًا وتكافحًا من أجل الحرية الأكاديمية. "

ومن بين رسائل الدعم الأخريآ قال أكاديمي:"بصفتي صديقًا لتركيا ومعجبًا صادقًا بجامعاتها، فقد لاحظت بقلق بالغ التراجع السريع للجامعات التركية في التصنيف العالمي منذ انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا في عام 2014 وعلى سبيل المثال، تراجع بوغازيجي من المرتبة 139 في قائمة التايمز للتعليم العالي لعام 2015 إلى تصنيفها الحالي 601.

يأتي هذا فيما تم تعيين ميليح بولو بمرسوم رئاسي في الجامعة وهو ما أثار معارضة عالمية من قبل طاقم العمل والطلاب في بوغازيتشي، ولم يوافق عليه سوى أردوغان وأنصاره.


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