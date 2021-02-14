3094 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، تسجيل 3 آلاف و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و271 ألفًا و143 حالة.وقال ستيبانوف - وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد "سجلت أوكرانيا 3094 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 183 طفلًا، و72 عاملًا طبيًا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 1917 شخصًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تماثل 2002 شخص للشفاء من الفيروس التاجي.وأفاد بأن 45 شخصًا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.