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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة برلماني بشأن رفع إيجار أراضي الأوقاف للمزارعين

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:20 ص
النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى المؤجرة من الأوقاف للمزارعين.

وقال قورة، إنه تم رفع القيمة الإيجارية للفدان من 6700 جنيه إلى 9000 جنيه، مؤكدًا أنه مع ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى خاصة ارتفاع الأسمدة والمبيدات والتقاوى ورى الأراضى أدى إلى عدم قدرة مزارعى هذه الأراضى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظة سوهاج بصفة خاصة على سداد قيمة استئجار هذه الأراضى.

وطالب النائب الدكتور محمد مختار جمعة بإعادة النظر وعدم المغالاة فى القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف، مطالبًا باستدعاء الوزير إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لمناقشة هذا الملف حتى يتخذ القرار المناسب لتخفيض القيمة الايجارية لأراضى الأوقاف.

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