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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:19 ص
واقعة هتك عرض ممثلة
واقعة هتك عرض ممثلة
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كشفت التحريات بواقعة هتك عرض ممثلة مشهورة وسرقة مشغولاتها الذهبية داخل مسكنها في 6 أكتوبر، على أيدي 3 لصوص، عن تفاصيل جديدة.

وقالت: المجني عليها إن أحد المتهمين أوثق يديها بالحبل ووضعا لاصقا على فمها وحاولا الاعتداء عليها بالقوة، بمساعدة باقي المتهمين عندما فشل استمنى على ملابسها وفروا هاربين.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من ممثلة، اتهمت 3 أشخاص بهتك عرضها وسرقة مشغولاتها الذهبية أثناء تواجدها داخل شقتها بمنطقة 6 أكتوبر، وقالت المجني عليها إنها تعرضت للخداع بفتح باب شقتها بعد أن ادعوا بأنهم تابعين لشركة الغاز ويرغبون في قراءة العداد.

وأضافت المجني عليها "أن المتهمين أغلقوا باب الشقة، ووضعوا السلاح على رقبتي وهددني بالقتل، وتم سرقة كل مجوهراتي التي تقدر بـ 65 ألف، وبعدها تم احتجازي داخل غرفة نومي، وبعدها تم هتك عرضي بالقوة قلت لهم «خدوا كل اللي فلوسي ومحدش يعمل في حاجة».

وقالت التحريات إن المجني عليها ظلت في غرفة نومها، واستعانت بجيرانها لفك قيودها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على ملابسها الموجود عليها السائل المنوي وأرسلت إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، وبينت تحقيقات النيابة أن سمسار السيارات هو الذي خطط للجريمة نظرًا لأنه سبق وأن تعامل مع المجني عليها في بيع سيارتها، وأنه خطط للجريمة بعد علمه بأنها ميسورة الحال، وقررت النيابة حبسهم وجدد قاضي المعارضات مدة الحبس 15 يوما.

وتابعت المجني عليها أنها ظلت داخل غرفتها ثم استعانت بجيرانها في فك قيودها قبل أن تتوجه إلى قسم الشرطة وتحرر محضرا بالواقعة، تم التحفظ على السائل المنوي على ملابسها، وتم إرسالها إلى الطب الشرعي للتأكيد بأنه صادر من أحد المتهمين.

وتم التحفظ على الكاميرات الموجودة أعلى العقار التي حددت هوية المتهمين، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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