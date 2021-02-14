العراق: اعتقال 5 إرهابيين ينتمون لداعش بمحافظتي بغداد وصلاح الدين

اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي بالعاصمة بغداد، ومحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة بغداد والخامس في محافظة صلاح الدين من خلال متابعة عناصر التنظيم الإرهابي (داعش) للقصاص منهم وتجفيف منابعهم".وأضافت "أن الإرهابيين مطلوبون لانتمائهم لداعش، وتمت عمليات إلقاء القبض وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".