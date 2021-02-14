عضو بـ«الشيوخ»: تطوير الريف يضع مواطني القرى على رأس اهتمامات الدولة

ثمن النائب عمرو كمال حامد، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتخصيص 500 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن بتطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخله من خلال المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل.وأضاف حامد، في بيان، أنه رغم عمل الدولة ليل نهار بكافة مؤسساتها لإجراء إصلاحات اقتصادية في كافة القطاعات مثل الإسكان والتعليم والصحة والصناعة والنقل وغيرها من خلال مشروعات قومية ضخمة لبناء مصر الحديثة فلم تنسى الدولة أبنائها من القرية والريف المصري.وأوضح، أن تنفيذ المبادرة يكمن أهميته في إشعار المواطن الريفي أنه على رأس أولويات الدولة وأنه قد حان وقت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله المواطن لثقته في شخص الرئيس السيسي، موضحا أنه لعظم المبادرة اعتبرتها الحكومة مشروعا قوميا.ورأى حامد، أنه لاستدامة الحياة الكريمة بالقرى المصرية أن يتم التخطيط استراتيجيا للاستفادة بالظهير الصحراوي للقرى بتعميره ببناء مساكن وإقامة مشروعات ومصانع لتوفير فرص العمل ورفع القيمة المضافة من المحاصيل والثروة الحيوانية وبالتبعية الحفاظ على الأراضي الزراعية من التجريف والبناء عليها وضمان استدامة التنمية الصناعية والزراعية للقرى.كما أوصى حامد بسرعة الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية لحوكمة العمل بالإدارات والوحدات المحلية وأيضا تدريب وتأهيل العنصر البشري القائم بإدارة كافة مستويات الوحدات المحلية.