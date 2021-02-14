«اليوم» السعودية: الاعتداءات الغاشمة لإيران تزعزع أمن المنطقة

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن الاعتداءات الغاشمة والأفعال الإرهابية التي لا تزال إيران تصر على المضي فيها قدمًا من خلال تقديم المزيد من الدعم لأذرعها وميليشياتها، التي تتمركز في دول عربية مثل العراق واليمن وسوريا ولبنان تزعزع أمن واستقرار المنطقة.وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "السلوك الإيراني.. والخيار الدولي" - أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أدان بأشد العبارات معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية، بطائرة دون طيار (مفخخة)، وأكد مجددًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.