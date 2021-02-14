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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. 5 رجال في حياة سهير البابلي

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:53 ص
سهير البابلي
سهير البابلي
هويدا سعيد
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تحتفل الفنانة سهير البابلي، اليوم 14 فبراير، بعيد ميلادها والتي تألقت في السينما والدراما والمسرح، لتصبح واحدة من أهم نجمات السينما والتلفزيون في مصر، وولدت بمركز فارسكور بمدينة دمياط عام 1937.

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت لتبدأ حياتها الفنية من خلال المسرح، حيث تألقت في مسرحية شمشون وجليلة، ومسرحية سليمان الحلبي، وجاءت فرصتها الأبرز من خلال مدرسة المشاغبين.

وقد عاشت الفنانة خلال رحلتها ومشوارها الفني عدد من القصص العاطفية التي انتهت بالزواج، والتي نرصد أبرزها خلال السطور التالية:

- الزوج الأول.. رجل أعمال

تزوجت في بداية حياتها من رجل الأعمال محمود الناقوري، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين الناقوري.

- الزوج الثاني.. ملحن ومطرب

كان الزوج الثاني في حياتها هو المطرب والملحن منير مراد الذي أشهر إسلامه من أجل حبه وتعلقه بها، ولكن الغيرة دبت بينهما ليقررا الانفصال دون أن تنجب منه.

- الزوج الثالث.. جواهرجي

كان الزوج الثالث لها من الجواهرجي أشرف السرجاني، واستمرت هذا الزيجة حتي وفاته.

- الزوج الرابع.. رجل أعمال

كانت الزيجة الرابعة لها من رجل الأعمال محمود غنيم، ولم تستمر طويلا وحدث الانفصال.

-3 الزوج الخامس.. فنان

ثم كانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل، إلا أنهما لم يستمرو لفترة طويلة حتي حدث الانفصال.

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