في عيد ميلادها.. 5 رجال في حياة سهير البابلي

- الزوج الأول.. رجل أعمال

- الزوج الثاني.. ملحن ومطرب

- الزوج الثالث.. جواهرجي

- الزوج الرابع.. رجل أعمال

-3 الزوج الخامس.. فنان

تحتفل الفنانة سهير البابلي، اليوم 14 فبراير، بعيد ميلادها والتي تألقت في السينما والدراما والمسرح، لتصبح واحدة من أهم نجمات السينما والتلفزيون في مصر، وولدت بمركز فارسكور بمدينة دمياط عام 1937.التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت لتبدأ حياتها الفنية من خلال المسرح، حيث تألقت في مسرحية شمشون وجليلة، ومسرحية سليمان الحلبي، وجاءت فرصتها الأبرز من خلال مدرسة المشاغبين.وقد عاشت الفنانة خلال رحلتها ومشوارها الفني عدد من القصص العاطفية التي انتهت بالزواج، والتي نرصد أبرزها خلال السطور التالية:تزوجت في بداية حياتها من رجل الأعمال محمود الناقوري، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين الناقوري.كان الزوج الثاني في حياتها هو المطرب والملحن منير مراد الذي أشهر إسلامه من أجل حبه وتعلقه بها، ولكن الغيرة دبت بينهما ليقررا الانفصال دون أن تنجب منه.كان الزوج الثالث لها من الجواهرجي أشرف السرجاني، واستمرت هذا الزيجة حتي وفاته.كانت الزيجة الرابعة لها من رجل الأعمال محمود غنيم، ولم تستمر طويلا وحدث الانفصال.ثم كانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل، إلا أنهما لم يستمرو لفترة طويلة حتي حدث الانفصال.