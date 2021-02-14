برلمانية: «شتي في مصر» دفعه قوية لعودة السياحة

ثمنت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب، تصريحات وزارة السياحة والتي تؤكد على نجاح مبادرة "شتي في مصر"، مؤكدة أن هذه المبادرة جاءت في توقيت مهم وصحيح من حيث تاريخ السياحة في مصر، والتي مرت خلال الفترة الماضية بمراحل من الركود الشديد.وأوضحت سالم، في بيان، أن الدولة المصرية استطاعت العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر، على عكس ماحدث في الدول الخارجية، من خلال المبادرات التي تُدشنها الدولة المُممثلة في الدعاية الإيجابية للسياحة المصرية، ما يعطي مؤشرًا للعالم بأن المنشآت الفندقية والسياحية المصرية "آمنة" وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يجعلها وجهة مميزة لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.وأضافت، أن المبادرة تعتبر دفعة قوية لعودة السياحة مرة أخرى، من أجل تعويض المنشآت السياحية للاستمرار بعد غلقها بسبب جائحة فيروس كورونا.جدير بالذكر أن مبادرة "شتي في مصر" بدأ تفعيلها في 15 يناير الماضي وستستمر حتى 28 فبراير الجاري لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين والأجانب على زيارة الأماكن السياحية والأثرية في مصر والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.وتمنح هذه المبادرة تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم، بسعر موحد يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.