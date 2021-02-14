رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: «شتي في مصر» دفعه قوية لعودة السياحة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:13 ص
الدكتورة سمر سالم
الدكتورة سمر سالم
عائشة حسن
طباعة
ثمنت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب، تصريحات وزارة السياحة والتي تؤكد على نجاح مبادرة "شتي في مصر"، مؤكدة أن هذه المبادرة جاءت في توقيت مهم وصحيح من حيث تاريخ السياحة في مصر، والتي مرت خلال الفترة الماضية بمراحل من الركود الشديد.

وأوضحت سالم، في بيان، أن الدولة المصرية استطاعت العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر، على عكس ماحدث في الدول الخارجية، من خلال المبادرات التي تُدشنها الدولة المُممثلة في الدعاية الإيجابية للسياحة المصرية، ما يعطي مؤشرًا للعالم بأن المنشآت الفندقية والسياحية المصرية "آمنة" وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يجعلها وجهة مميزة لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.

وأضافت، أن المبادرة تعتبر دفعة قوية لعودة السياحة مرة أخرى، من أجل تعويض المنشآت السياحية للاستمرار بعد غلقها بسبب جائحة فيروس كورونا.


جدير بالذكر أن مبادرة "شتي في مصر" بدأ تفعيلها في 15 يناير الماضي وستستمر حتى 28 فبراير الجاري لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين والأجانب على زيارة الأماكن السياحية والأثرية في مصر والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتمنح هذه المبادرة تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم، بسعر موحد يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

اعترافات مهندس بث أفلام إباحية أبطالها أطفال في الشرقية

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«سويلم» و«أبو العلا» يطالبان بتجميد عضويتهما مؤقتا باتحاد الكتاب

«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر