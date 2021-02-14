وزير المالية الفرنسي يتوقع فوز ماريان لوبان في انتخابات الرئاسة 2022

توقع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، فوز زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في انتخابات الرئاسة التي تشهدها فرنسا في 2022.وأوضح لو مير أنه يأمل في أن يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون للفوز بفترة ثانية والمساعدة في منع حدوث ذلك، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.وتابع لو مير فى تصريحاته لمحطة بي.إف.إم التلفزيونية، "نعلم جميعا أن انتخاب مارين لوبان أمر محتمل إنه احتمال سياسي ويجب معارضة ذلك أتمنى أن يترشح إيمانويل ماكرون ويعاد انتخابه".يذكر أن لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف خسرت أمام ماكرون في انتخابات 2017، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون المنافس الرئيسي لماكرون في انتخابات العام المقبل.