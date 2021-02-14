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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا حول العالم: 2.4 مليون وفاة و109 ملايين إصابة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:18 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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بيّن أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 406 آلاف وفاة، فيما تزيد حصيلة المصابين على 109 ملايين و129 ألف إصابة، تعافى منهم ما يربو على 81 مليونا و309 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 372 ألفا و395 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10.182 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أمريكا (2.272 وفاة)، والمكسيك (1.323 وفاة)، والبرازيل (1.046 وفاة)، وبريطانيا (621 وفاة)، وروسيا (502 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (86.275 إصابة)، والبرازيل (45.561 إصابة)، وفرنسا (21.231 إصابة)، وروسيا (14.861 إصابة)، وإيطاليا (13.532 إصابة).

ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرًا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (496.063 وفاة)، والبرازيل (238.647 وفاة)، والمكسيك (173.771 وفاة)، والهند (155.673 وفاة)، وبريطانيا (116.908 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرًا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (28.196.964 إصابة)، والهند (10.904.940 إصابة)، والبرازيل (9.811.255 إصابة)، وروسيا (4.071.883 إصابة)، وبريطانيا (4.027.106 إصابات).

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