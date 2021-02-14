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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصدرين» تبحث مع «التضامن» استراتيجية لتنمية صادرات الصناعات اليدوية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:07 ص
المهندس خالد الميقاتي,مع
المهندس خالد الميقاتي,مع وزيرة التضامن
أسماء إبراهيم
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استقبلت جمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، برئاسة المهندس خالد الميقاتي، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لبحث سبل التعاون المشترك في إعداد استراتيجية تهدف إلى تنمية صادرات الصناعات التراثية من الصناعات اليدوية والحرفية.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اللقاء، حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص في إطار خطتها للتمكين الاقتصادي للصناعات اليدوية والحرفية من خلال التركيز على سياسات متكاملة للاستثمار في التنمية البشرية.

وأضافت القباج، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين إلى إقامة شراكة استراتيجية تعتمد على محور تنمية المهارات والتدريب والتأهيل لكل الفئات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة لدى «إكسبولينك»، من أجل تنمية صادرات قطاع الصناعات اليدوية ولحرفية وتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنفاذ إلى مختلف الأسواق عبر إتاحة الفرص لتسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.

وقالت الوزيرة، حريصون على التعاون مع جمعية المصدرين المصريين كشريك استيراتيجي وذراع استشاري للوزارة في إطار التكامل بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تطوير وتعظيم الدور الإنتاجي لكل المشروعات والمبادرات التي تطلقها الوزارة.

وأوضحت، أنه تم بحث التعاون ‏مع جمعية المصدرين المصريين لزيادة وتطوير معارض «ديارنا» بالمحافظات وتأهيل الشركات المشاركة بالمعرض للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية، مضيفة كما يهدف التعاون إلى إتاحة فرص أكبر للتشغيل وفرص العمل وزيادة الإنتاج ومن ثما التأهيل إلى التصدير.

كما أعلنت الوزيرة أنه يتم حاليًا عمل اكاديمية للحرف وإنشاء نقابة الحرفيين بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الطيران المدني لعرض المنتجات اليدوية والحرفية بصالات السفر في المطارات وكذلك التعاون مع وزارة السياحة لعرض المنتجات في المتاحف والمعالم والأماكن الأثرية السياحية.

من جهته، رحب المهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الخطط القومية والمبادرات التي تطلقها الوزارة.

وأكد «الميقاتي»، أن إكسبولينك ‏تضع كافة إمكانياتها وخبراتها من أجل مساندة وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروعاتها التنموية والاجتماعية، بالاضافة إلى تقديم كافة الخدمات الاستشارية والفنية بما يسهم في تعزيز دور الوزارة اقتصاديًا ومجتمعيًا وتأكيد على مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.

وأضاف، أن جمعية المصدرين المصريين، تدرس عمل خطة متكاملة من أجل‏ زيادة صادرات قطاع الصناعات اليدوية والحرفية التراثية بداية من الإنتاج وصولًا إلى التسويق وتأهيل المنتجات للتصدير بما يمكنها من تنفيذ مرحلة التصدير والنفاذ للاسواق الخارجية.

ولفت، إلى أنه سيتم بحث عمل خطة مشتركة لتطوير معارض «ديارنا» للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بما يهدف لتعظيم عائدات المعرض وزيادة المشاركين وتأهيل الشركات ‏الحرفية للتصدير من خلال إتاحة فرص النفاذ للأسواق الدولية وخاصة السوق الإفريقي بالاستفادة من خبرات وإمكانيات جمعية المصدرين المصريين في هذا الشأن.

ولفت «الميقاتي» إلى أنه سيتم التنسيق بين جمعية المصدرين المصريين ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص اكبر للشركات العارضة خلال معرض Expo دبي 2021.

‏من جهته، استعرض محمود رشدي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، الخدمات التي تقدمها الجمعية والاستراتيجية الخاصة بالتطوير والبرامج التي تقدمها لمجتمع المصدرين بما يواكب احتياجاتهم وتأهيلهم للتصدير والبحث عن الاسواق الخارجية والفرص التصديرية الحقيقية وفي مقدمتها برنامج حاضنات الأعمال للمصدرين الجدد ورواد الأعمال.

وأكد «رشدي»، أن جمعية المصدرين المصريين تستهدف تأهيل مصدرين جدد بالوصول إلى 10.000 مصدر بما يخدم خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات وذلك من خلال مساندة رواد الأعمال من الشباب والخريجين الجدد وأعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا على دراية كاملة بتقنية التصدير بدأ من الإنتاج وحتى تمام العملية التصديرية.

فيما أشارت دينا هلال، نائب المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، على أهمية الربط بين المشروعات التي لها أبعاد استراتيجية مهمة وذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، كصناعات التمور والصناعات الحرفية والتراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت هلال على ضرورة تحديد المنتجات التي لها قابلية للتصدير وإعدادها بالشكل الذي يضمن لها النفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وتحقيق قصص نجاح للصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في خارج مصر.

من جهته، أكد ‏إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بجمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، أن إكسبولينك تقدم كافة خدماتها لجمهور المصدرين في إطار الاعتماد على ‏التحول الرقمي وتطوير آليات التواصل والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح «إدريس»، أن إكسبولينك نفذت أكبر خطة للتطوير الشامل لكافة خدماتها بما يتيح توفيرها إلكترونيا، بجانب إعداد استراتيجية جديدة للتسويق والنفاذ للاسواق الخارجية من خلال آليات تواكب المتغيرات الدولية والأساليب الحديثة في التواصل والتسويق وتعظيم الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير منصة للتجارة الدولية تعزز من ‏ريادة جمعية المصدرين في الوصول والنفاذ إلى مختلف الأسواق واستغلال الفرص التصديرية.

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