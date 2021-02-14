اجتماع لمناقشة إعداد لوائح لبرامج جامعة سوهاج الاهلية

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ تحضيرياََ لمناقشة إعداد لوائح برامج جامعة سوهاج الأهلية، بحضور عمداء كليات الطب البشري، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الآداب، الألسن، الآثار، الحاسبات والمعلومات، والدكتور خلف همام، منسق الجامعة.وقال رئيس جامعة سوهاج، أن الاجتماع تناول مناقشة تحضيرات إعداد لوائح برامج جامعة سوهاج الأهلية والموافقة عليها، استعداداََ لعرضها علي المجلس الأعلى للجامعات الشهر القادم، موضحًا مدى الاهتمام من قبل الدولة المصرية بالتوسع في البرامج الدراسية التي تناسب شريحة هامة من المجتمع ممن لا يستطيعوا تحمل نفقات التعليم الخاص، وهذا دور الجامعات الأهلية التي تخاطب تلك الشريحة وتعطي الأولوية والفرصة للطلاب الغير قادرين، وفي الوقت نفسه توفر برامج دراسية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.من جهته قال الدكتور خلف همام، منسق الجامعة، أن رئيس الجامعة وجه بسرعة الانتهاء من وضع تصور اللوائح وفقًا للجدول الزمني المخصص لذلك، مضيفًا أنه تم مناقشة التجهيزات والأجهزة المطلوبة لمعامل البرامج الطبية، والتي تشمل برامج الهندسة والبترول، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة وعلوم الأدوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، الفنون والإعلام واللغات.