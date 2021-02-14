رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اجتماع لمناقشة إعداد لوائح لبرامج جامعة سوهاج الاهلية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:06 ص
أحمد عزيز عبد المنعم
أحمد عزيز عبد المنعم
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ تحضيرياََ لمناقشة إعداد لوائح برامج جامعة سوهاج الأهلية، بحضور عمداء كليات الطب البشري، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الآداب، الألسن، الآثار، الحاسبات والمعلومات، والدكتور خلف همام، منسق الجامعة.

وقال رئيس جامعة سوهاج، أن الاجتماع تناول مناقشة تحضيرات إعداد لوائح برامج جامعة سوهاج الأهلية والموافقة عليها، استعداداََ لعرضها علي المجلس الأعلى للجامعات الشهر القادم، موضحًا مدى الاهتمام من قبل الدولة المصرية بالتوسع في البرامج الدراسية التي تناسب شريحة هامة من المجتمع ممن لا يستطيعوا تحمل نفقات التعليم الخاص، وهذا دور الجامعات الأهلية التي تخاطب تلك الشريحة وتعطي الأولوية والفرصة للطلاب الغير قادرين، وفي الوقت نفسه توفر برامج دراسية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

من جهته قال الدكتور خلف همام، منسق الجامعة، أن رئيس الجامعة وجه بسرعة الانتهاء من وضع تصور اللوائح وفقًا للجدول الزمني المخصص لذلك، مضيفًا أنه تم مناقشة التجهيزات والأجهزة المطلوبة لمعامل البرامج الطبية، والتي تشمل برامج الهندسة والبترول، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة وعلوم الأدوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، الفنون والإعلام واللغات.

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

الفقاعة الطبية تهدد مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«سويلم» و«أبو العلا» يطالبان بتجميد عضويتهما مؤقتا باتحاد الكتاب

«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر