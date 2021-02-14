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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تركيب جهازين للغسيل الكلوي بمستشفى سيوة المركزي

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:06 ص
مستشفى سيوة المركزي
مستشفى سيوة المركزي
ياسمين شعيب
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تفقد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مستشفيي سيوة المركزي لمتابعة سير العمل والوقوف علي آخر المستجدات من أعمال التطوير بالمستشفى، والانتهاء من السكن الفندقي للأطباء بحضور نائبة البرلمان فتحية السنوسى.

وشهدت نائبة البرلمان ووكيل صحة مطروح، تركيب جهازين للغسيل الكلوي بالمستشفى، وذلك لخدمة مرضي الغسيل الكلوي بالواحة.

ووجه وكيل صحة مطروح بضرورة التزام الأطقم الطبية بتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء سيوة وزائري الواحة، مؤكدا أنه سيسعي لوجود أساتذة الجامعات المصرية من ذوي التخصصات النادرة لخدمة أهالي الواحة.
مستشفى سيوة المركزي
مستشفى سيوة المركزي
مستشفى سيوة المركزي
مستشفى سيوة المركزي

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