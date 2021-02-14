إعدام 199 طن مواد غذائية فاسدة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بإعدام 199 طن مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية ضبطت داخل شركتين بالقاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.ووردت معلومات وأكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحيازة شركتين بالقاهرة كميات كبيرة من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وبدون بيانات وعلامات تجارية ومنتهية الصلاحية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركتين وعثر بداخلهما على 199.17 طن مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية وبدون بيانات وعلامات تجارية ومنتهية الصلاحية.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.