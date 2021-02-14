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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:09 ص
ميناء
ميناء
اش ا
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استقبل ميناء دمياط 21 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفًا و120 طنًا تشمل 12 ألفًا و70 طن فوسفات و12 ألفًا و8400 طن يوريا، و2650 طن رمل.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55 ألفًا و257 طنًا تشمل: 15 ألفًا و260 طن ذرة و7350 طن خردة و1385 طن خشب زان و8500 طن كسب صويا و1100 طن صودا و6538 طن سكر و14 ألفًا و924 طن قمح و200 طن حديد.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 986 حاوية مكافئة تشمل: خضروات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وروسيا والصين وإنجلترا وهولندا وإيطاليا وبنجلاديش واليابان وسلوفينيا وإسبانيا وأمريكا والهند ومالطا وسنغافورة وسيريلانكا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 664 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3259 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69 ألفًا و491 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36 ألفًا و937 طنًا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2661 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية.

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