رئيس وزراء اليابان يحذر من كوارث «ما بعد الزلزال»

طالب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، وزراء الحكومة والسلطات المحلية بالتعاون والاستعداد لأي كوارث ثانوية تنجم عن الزلزال الذي ضرب شمال شرق البلاد بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن سوجا قوله "إنه تم توجيه الوزراء لاتخاذ كل إجراء ممكن للتعامل مع الزلزال وأي كوارث تنجم عنه من هزات ارتدادية أو انهيارات أرضية وأن يعلنوا للمواطنين كافة المعلومات المتاحة".وحث رئيس الوزراء الياباني المواطنين في المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب لصدمات تصل قوتها إلى ست درجات على مقياس اليابان (المقسم من صفر إلى سبع درجات) خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.وكان رئيس الوزراء عقد اجتماعا للوزراء المعنيين صباح اليوم لمناقشة ردود فعل الحكومة، وتلقى سوجا تقريرا بالخسائر والإصابات في كافة الأنحاء كما أعرب عن تعاطفه مع كافة المتضررين جراء الزلزال.