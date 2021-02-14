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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع بريطاني: مصر مفضلة للسياح البريطانيين رغم تغير وجهات السفر

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:52 ص
السياح
السياح
أمينة ذكى
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كشف موقع "wales online" البريطاني النقاب عن دراسة جديدة تكشف عن تغيرات في الوجهات السياحية لدى البريطانيين، حيث أظهرت الدراسة عن وجهات مفضلة جديدة للسياح في المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن تكون المجر هي الوجهة الأكثر زيارة في عام 2050، مما يطيح بإسبانيا عن الصدارة، كما أظهرت الدراسة بقاء مصر على قائمة الأماكن المفضلة للسياح البريطانيين.

وقد حددت الدراسة البلدان التي احتلت الصدارة مؤخرا باسم "الجواهر الخفية"، بالنسبة لقضاء العطلات في المملكة المتحدة، كما تصدرت القائمة مصر، ونيوزيلندا، وسريلانكا.

و أوضح الموقع أن الدراسة جاءت اعتمادا على البحث الذي أجراه خبراء صحة السفر من بيانات السفر في المملكة المتحدة، من مكتب الإحصاءات الوطنية للعثور على الاتجاهات الناشئة وعادات التنبؤ بمستقبل السفر حتى عام 2050، وتشير التوقعات إلى أنه في عام 2030، سيكون هناك ما معدله 1،610،698 زيارة من قبل السياح البريطانيين إلى أي بلد، بمتوسط ​​إنفاق للفرد في أي وجهة هو 1014 جنيهًا إسترلينيًا.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت إسبانيا الوجهة الإجمالية للسائحين في المملكة المتحدة حيث زادت الزيارات إلى البلاد بأكثر من النصف بين عامي 2009 و2019 بناءً على نفس معدل الزيادة، تشير البيانات إلى أنه يمكن أن يكون هناك إجمالي 24 مليون زيارة بريطانية للبلاد في عام 2030، حيث أنفق السائحون ما يقرب من 19 مليار جنيه إسترليني في المجمل.

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