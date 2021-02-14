احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

أتى حريق على ما لا يقل عن 100 صهريج وقود في افغانستان عند أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع إيران مخلفا أضرارا بملايين الدولارات، على ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.وقال جيلاني فرهاد الناطق باسم حاكم ولاية هرات حيث وقع الحريق "تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت، نحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم حجم الأضرار".وأضاف ان نحو 20 جريحا نقلوا إلى المستشفى إثر الحريق الذي اندلع بعد ظهر السبت عند معبر اسلام قلعة.وقالت وزارة المال إن الحريق اندلع في شاحنة بحسب التقارير الأولية قبل أن ينتشر سريعا.وأوضح أن الحريق تسبب "بأضرار مادية كبيرة" لا سيما في ما يتعلق بالوقود والصهاريج ومنشآت هيئة الجمارك عند المعبر.وانتقل وفد من كابول للتحقيق في الحادث على ما أوضحت الوزارة.