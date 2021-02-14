رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت يوجه بتجهيز جميع قاعات المحاضرات بشاشات ذكية و1000 «تابلت»

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:49 ص
الخشت
الخشت
إسراء جمال
طباعة
اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، مع إدارة كلية الآداب في إطار متابعاته الدورية المستمرة لكليات الجامعة، لمتابعة أعمال الاندماج في المنصة التعليمية الذكية للجامعة "Smart CU" استعدادًا لعودة الدراسة وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية.

وناقش الاجتماع، تجهيز قاعات المحاضرات بالكلية بشاشات ذكية تفاعلية لتوظيفها في العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على وسائل التعليم الحديثة، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وزيادة سرعة الإنترنت، مع تزويد طلاب الكلية من ذوي القدرات الخاصة وغير القادرين بأجهزة تابلت، علاوة على تزويد الكلية بألف تابلت طبقًا لأحدث المواصفات بهدف استخدامها في عمليات التعليم والامتحانات عن بُعد.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية وضرورة تطوير البحث العلمي بالكلية، وتحويل مجلات الكلية والأقسام العلمية إلى مجلات دولية، وتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة كما وكيفا، كما تمت مناقشة تجديد ورفع كفاءة الكلية وفقًا للشروط الأثرية، واستدامة وسلامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، وصيانة المصاعد والتأكد من استخدامها بأمان، طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، على دعم الجامعة لإدارة الكلية في تطوير العملية التعليمية والتحول إلى كلية ذكية، كما وجه بضرورة العمل على الخطة الاستراتيجية المحدثة للجامعة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«سويلم» و«أبو العلا» يطالبان بتجميد عضويتهما مؤقتا باتحاد الكتاب

«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر