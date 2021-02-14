نشرة أسعار الخضار اليوم في الأسواق

قال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الخضار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر.وأضاف نجيب، في تصريحات للدستور أن سعر الطماطم يبدأ من جنيه ونصف، ويبدأ سعر البطاطس من ٧٠ قرشا.وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، أن الباذنجان سجل من ١ لـ ٢ جنيه، فيما سجل سعر البصل الأحمر بين ٣ لـ ٥ جنيهات، والخيار تراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه.وسجلت أسعار الفاصوليا 2- 5 جنيهات، والفاصوليا 2- 5 جنيهات للكيلو.واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه، الباذنجان الرومي بين 1 - 2 جنيه، الباذنجان عروس أبيض 1- 2 جنيه، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيه.وتراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة 3-5 جنيهات، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه.