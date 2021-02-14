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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إنستجرام «ريلز» يمنع ظهور فيديوهات تحمل علامات التطبيقات الأخرى

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:45 ص
إنستجرام ريلز
إنستجرام ريلز
وكالات
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وجه تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام المملوك لشبكة فيسبوك تحذيرا إلى مستخدميه من إعادة بث أي محتوى يتضمن فيديوهات من تطبيقات أخرى على خدمة ريلز المنافسة لتطبيق تيك توك الشهير.

وأضاف تطبيق إنستجرام في رسالة إلى المستخدمين أن وجود مؤشرات تدل على أن الفيديوهات خاصة تطبيقات أخرى مثل وجود علامة مائية أو شعار يجعل الاستمتاع بخدمة ريلز أقل "لذلك سيصبح بث مثل هذا النوع من المحتوى على خدمة ريلز أصعب".

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إنستجرام أطلق خدمة ريلز في أغسطس الماضي في ظل استمرار سيطرة تطبيق تيك توك الصيني على قطاع بث الفيديوها القصيرة التي يعدها المستخدمون.

كما أضاف موقع بث الفيديوهات يوتيوب صيغة جديدة تسمى "شورتس" في سبتمبر الماضي في محاولة من جانبه للاستفادة من الشعبية الكبيرة لخدمات إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة بين مستخدمي الإنترنت وبخاصة من الشباب.

ورغم ذلك يبدو أنه من الصعب اللحاق بتطبيق تيك توك في ظل تنامي شعبيته بصورة هائلة خاصة في ظل إجراءات الإغلاق والحد من الحركة والانتقال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ليتم تنزيل أكثر من ملياري نسخة من التطبيق، في بدايات تفشي الجائحة.

واستمر تنامي شعبية التطبيق الصيني رغم قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر التطبيق، بدعوى الخوف على خصوصية بيانات ملايين الأمريكيين من مستخدمي التطبيق، وإصرارها على ضرورة بيع فرع تيك توك في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأمريكية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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