إنستجرام «ريلز» يمنع ظهور فيديوهات تحمل علامات التطبيقات الأخرى

وجه تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام المملوك لشبكة فيسبوك تحذيرا إلى مستخدميه من إعادة بث أي محتوى يتضمن فيديوهات من تطبيقات أخرى على خدمة ريلز المنافسة لتطبيق تيك توك الشهير.وأضاف تطبيق إنستجرام في رسالة إلى المستخدمين أن وجود مؤشرات تدل على أن الفيديوهات خاصة تطبيقات أخرى مثل وجود علامة مائية أو شعار يجعل الاستمتاع بخدمة ريلز أقل "لذلك سيصبح بث مثل هذا النوع من المحتوى على خدمة ريلز أصعب".وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إنستجرام أطلق خدمة ريلز في أغسطس الماضي في ظل استمرار سيطرة تطبيق تيك توك الصيني على قطاع بث الفيديوها القصيرة التي يعدها المستخدمون.كما أضاف موقع بث الفيديوهات يوتيوب صيغة جديدة تسمى "شورتس" في سبتمبر الماضي في محاولة من جانبه للاستفادة من الشعبية الكبيرة لخدمات إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة بين مستخدمي الإنترنت وبخاصة من الشباب.ورغم ذلك يبدو أنه من الصعب اللحاق بتطبيق تيك توك في ظل تنامي شعبيته بصورة هائلة خاصة في ظل إجراءات الإغلاق والحد من الحركة والانتقال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ليتم تنزيل أكثر من ملياري نسخة من التطبيق، في بدايات تفشي الجائحة.واستمر تنامي شعبية التطبيق الصيني رغم قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر التطبيق، بدعوى الخوف على خصوصية بيانات ملايين الأمريكيين من مستخدمي التطبيق، وإصرارها على ضرورة بيع فرع تيك توك في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأمريكية وهو ما لم يحدث حتى الآن.