أهالي «أشمنت» ببني سويف: «حياة كريمة» تغير وجه قريتنا.. شكرا السيسي (فيديو)

عبر أهالي قرية أشمنت بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، عن سعادتهم بإدراج قريتهم ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير القرى والذي يشمل 1000 قرية، من خلال تحسين لخدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة.الدستور" تجولت داخل أرجاء القرية لمعرفة مطالب الأهالي من المبادرة والتي سيتم تنفيذها داخل القرية".في البداية يقول على عابدين، مدير عام بوزارة المالية: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالقرى والنجوع، فقريتنا ينقصها الكثير من الخدمات حيث أننا طالبنا من مبادرة حياة كريمة توسعة مدخل القرية وإحلال وتجديد كوبرى أشمنت وإدخال الغاز الطبيعي، وتم توفير 900 متر لإنشاء محطة رفع للصرف الصحي".وتدخل في الحديث سامي بسيلي داود، أحد أهالي القرية، وقال: "لدينا مساحة كبيرة بمستشفى القروى بأشمنت غير مستغلة، نطالب ببناءها كمجمع خدمات، وتطوير وحدة الإسعاف لخدمة القرية والقرى المجاورة، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على مبادرة حياة كريمة لأنها حاجة حلوه مكنتش موجودة في الأول لأن الرئيس ينهض بالقرى للارتفاع بالمستوى إلى أعلى".وقال جمال بدوي، محامي، إنه تم إدراج قرية أشمنت ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرية المصرية وخاصة قرى مركز ناصر التي تم إدراجها كان لدينا العديد من المطالب ومنها الصرف الصحي وتطوير الخدمة الصحية وتم الاستجابة بمطالبنا بإدراج القرية في مشروع الصرف الصحي وتجهيز مجمع خدمي وتغطية على الترع.