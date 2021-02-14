تايلاند تسجل 166 إصابة جديدة بكورونا

سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، 166 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 24 ألفا و571 حالة.وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 80 وفاة.وتضمنت الإصابات الجديدة 28 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 18914 حالة من الفيروس ويتلقى 4909 حالات الرعاية في المستشفي.وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من خطورة الوضع، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.