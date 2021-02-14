زوجة أحمد فلوكس تحتفل بعيد الحب على إنستجرام ( صور )

نشرت زوجة أحمد فلوكس "رابيا" صورة لهما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، احتفالا بعيد الحب.وظهرت رابيا برفقة زوجها احمد فلوكس وهما يحتفلان بعيد الحب، وكتبت له: "حبيبى دائما حبيبى فى سرى وعلانيتي عشقى اللامنتهى بحبك فى كل حالاتك".وعلى الصعيد الفني، يصور أحمد فلوكس حاليا، مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.