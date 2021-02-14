جامعة عين شمس تبدأ تطعيم أطقم مستشفياتها بلقاح كورونا

وفرت جامعة عين شمس، لقاح كورونا للراغبين من الأطقم الطبية مجانا، وبدأت في تطعيم الأطباء ومساعديهم والتمريض وأطقم الرعاية الصحية الراغبين في تلقي الجرعة فى مستشفيات العزل.وأكدت الجامعة في بيان، أنه جاري تطعيم الراغبين من الأطقم الطبية في كافة مستشفياتها، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ دكتور سامية عبده، نائب المدير التنفيذي ومدير مكافحة العدوى للمستشفيات.