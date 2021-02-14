لجنة ثلاثية للإشراف على دورات تأهيل المحامين بأكاديمية ناصر

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بأن تتولى لجنة ثلاثية الإشراف على دورات تأهيل المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.وتتكون اللجنة من: صلاح سليمان، محمد نجيب، ورمسيس النجار.وبذلك تم تعيين صلاح سليمان عضو المجلس بدل من ماجد حنا، في الإشراف على دورات تأهيل المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.هذا على أن يتم ترتيب هذه الدورات برعاية وإشراف نقيب المحامين، وأن تستلم اللجنة كافة الأوراق والمتعلقات للترتيب للدورة المزمع عقدها في 7 مارس القادم.