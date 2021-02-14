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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تمريض حلوان» تبدأ تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:33 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف للعام الجامعي الجديد اعتبارا من منتصف فبراير الجاري، للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، بشرط أن يكون حاصلا على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض.

وأعرب الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، عن اهتمام الجامعة بطرح البرامج الجديدة والمتميزة التي تتواكب من احتياجات سوق العمل وتؤهل الخريجين ليكونوا على قدر عال من الثقافة والعلم والمعرفة المؤهلين لمواكبة التحديات الجديدة والمستمر، ويأتي ذلك في ظل وجود العديد من التخصصات العلمية النادرة بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60% وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

هذا ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.

ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهرًا، بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية فى وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.

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