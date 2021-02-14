«سكوب امباير» تشيد بفوز مصري بجائرة مصور العام للسفر من بريطانيا

أشادت مجلة "سكوب امباير" بفوز المصور الفوتوغرافي المصري ياسر علاء بجائزة "مصور السفر للعام" في المملكة المتحدة، وكانت مسابقة "Travel Photographer of the Year Award" التي تعقد في المملكة المتحدة للمصورين المتخصصين في تصوير السفر، قد أعلنت فوز علاء في دورتها لعام 2020، ليرد اسم مصر للمرة الأولى ضمن الدول الفائزة في تاريخ المسابقة الذي يمتد لمدة 18 عام.وتعد المسابقة من أبرز المسابقات الدولية التي تجذب عدد كبير من المصورين سواء كانوا محترفين أو شبه محترفين أو هواة لذلك يشارك فيها عدد كبير من المصورين من جنسيات مختلفة، إذ شارك بدورتها الأخيرة 25 ألف صورة من 147 دولة حول العالم.وقالت المجلة أن مسابقة "مصور السفر للعام" هي مسابقة عالمية وترحب بجميع أنواع المصورين في جميع أنحاء العالم، من الهواة إلى المحترفين ومن الخبراء إلى المبتدئين وغيرهم.وتابعت المجلة، أن ياسر علاء هو مصور فوتوغرافي حائز على جوائز من الإسكندرية، وقد فاز بجوائز التصوير الفوتوغرافي من "جوائز سوني العالمية للتصوير، وناشيونال جيوغرافيك ترافيلر الهند، وناشيونال جيوغرافيك مصر، والاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي، وجمعية التصوير الفوتوغرافي الأمريكية، وبريكس دي لا فوتوغرافي باريس"، كما ظهرت أعماله في "صحف الجارديان، وناشيونال جيوغرافيك، ومجلة ديجتال كاميرا وورلد، ومجلة فوتوجرافر" وغيرها من الإصدارات العالمية.