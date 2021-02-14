مثيرة وعريقة.. شركة طيران إماراتية تختار الإسكندرية وجهتها الثالثة

أعلنت شركة طيران أبوظبي الجديدة منخفضة التكلفة "Wizz Air Abu Dhabi"، عن اطلاق أولى رحلاتها إلى مدينة الإسكندرية في 22 فبراير الجاري، كما سيتم إطلاق المزيد من الوجهات خلال الأشهر المقبلة باستخدام أسطول مكون من أربع طائرات إيرباص A321neo، وفقا لما نقله موقع "أرابيان بيزنس".وأكدت الشركة، أن مدينة الإسكندرية هي الوجهة الثالثة لها منذ إطلاق رحلاتها الشهر الماضي.وقالت إن خط الربط بين أبوظبي والإسكندرية سيقدم أسعارًا تبدأ من 179 درهمًا إماراتيًا.وقال كيس فان شيك، العضو المنتدب للشركة: "الإسكندرية وجهة مثيرة وعريقة في التاريخ المصري كما تقع على موقع مميز، حيث تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط".وتابع: "توفر الإمارات العربية المتحدة ومصر ممر للسفر للمقيمين والسياح في المنطقة، ونحن ملتزمون بتوفير خيارات أكثر قابلية للتطبيق وبأسعار معقولة للمسافرين".وجعلت شركة الطيران أثينا وجهتها الافتتاحية، برحلات من مطار أبوظبي الدولي، تليها رحلات إلى سالونيك، والتي بدأت في 4 فبراير.وتعد شركة "Wizz Air Holdings" أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في وسط وشرق أوروبا وتدير أسطولًا من 136 طائرة من طراز Airbus A320 وA321.