تركيا تنهي عملية عسكرية شمال العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، انتهاء العملية العسكرية في منطقة غارا شمالي العراق، وفقا للوكالة الرسمية التركية.وقال وزير الدفاع التركي، في تصريح فجر الأحد، إن العملية العسكرية انتهت، وتم اعتقال 50 فردا من حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا بشمال العراق، كما تم تدمير 50 موقعا لحزب العمال الكردستاني.وقال أكار، إن 6 من أفراد الجيش التركي سقطوا بين قتيل وجريح.وكان 3 جنود أتراك قتلوا يومي الأربعاء والخميس في العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من الهجمات البرية والجوية عبر الحدود العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.