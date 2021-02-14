طريقة عمل الأرز باللبن بشكل مختلف
الأحد 14/فبراير/2021 - 12:04 م
سلمى بدرطباعة
طريقة عمل الأرز باللبن ، يعتبر الأرز باللبن من الحلويات المحببة لدى الجميع، وخاصة الأطفال، ويوصي بها الجميع الأمهات لأنها مغذية ومشبعة، وفي أقل من نصف ساعة يمكن تحضيرها.
وتقدم الدستور اليوم طريقة عمل الأرز باللبن لتقديمه كوجبة مغذية وخفيفة.
طريقة عمل الأرز باللبن
المقادير:
- حليب: 4 أكواب.
- الأرز المصري: 1 كوب مسلوق جيدًا بالماء.
- الماء: 1 كوب ونصف.
- النشا: 4 ملاعق كبيرة مذاب في الماء.
- ماء الزهر: 1 ملعقة كبيرة.
- القشطة: علبة او نصف كيلو قشطة بلدي من اللبان.
- مستكة: 1 ملعقة صغيرة.
- مكسرات: حسب الرغبة للتزيين.
طريقة التحضير:
- ضعي الأرز المصري المغسول والمصفى بقدر على النار.
- صبي الماء، والحليب، وقلبي قليلًا.
- أضيفي النشا، والحليب المكثف المحلى، وماء الزهر، والمستكة، والقشطة، وحركي المكونات حتى تتجانس ويبدأ الخليط بالتماسك.
- اسكبي الأرز بالحليب في أطباق التقديم.
- زينيه بالفستق الحلبي وقدميه دافئًا أو باردًا.
- حليب: 4 أكواب.
- الأرز المصري: 1 كوب مسلوق جيدًا بالماء.
- الماء: 1 كوب ونصف.
- النشا: 4 ملاعق كبيرة مذاب في الماء.
- ماء الزهر: 1 ملعقة كبيرة.
- القشطة: علبة او نصف كيلو قشطة بلدي من اللبان.
- مستكة: 1 ملعقة صغيرة.
- مكسرات: حسب الرغبة للتزيين.
طريقة التحضير:
- ضعي الأرز المصري المغسول والمصفى بقدر على النار.
- صبي الماء، والحليب، وقلبي قليلًا.
- أضيفي النشا، والحليب المكثف المحلى، وماء الزهر، والمستكة، والقشطة، وحركي المكونات حتى تتجانس ويبدأ الخليط بالتماسك.
- اسكبي الأرز بالحليب في أطباق التقديم.
- زينيه بالفستق الحلبي وقدميه دافئًا أو باردًا.
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