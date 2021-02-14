طريقة عمل الأرز باللبن بشكل مختلف

















المقادير:- حليب: 4 أكواب.- الأرز المصري: 1 كوب مسلوق جيدًا بالماء.- الماء: 1 كوب ونصف.- النشا: 4 ملاعق كبيرة مذاب في الماء.- ماء الزهر: 1 ملعقة كبيرة.- القشطة: علبة او نصف كيلو قشطة بلدي من اللبان.- مستكة: 1 ملعقة صغيرة.- مكسرات: حسب الرغبة للتزيين.طريقة التحضير:- ضعي الأرز المصري المغسول والمصفى بقدر على النار.- صبي الماء، والحليب، وقلبي قليلًا.- أضيفي النشا، والحليب المكثف المحلى، وماء الزهر، والمستكة، والقشطة، وحركي المكونات حتى تتجانس ويبدأ الخليط بالتماسك.- اسكبي الأرز بالحليب في أطباق التقديم.- زينيه بالفستق الحلبي وقدميه دافئًا أو باردًا.