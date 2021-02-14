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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل السجق البلدي.. المقادير وخطوات التحضير

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:34 م
السجق البلدي
السجق البلدي
سلمى بدر
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طريقة عمل السجق البلدي، تقوم الكثير من السيدات بتحضير السجق بأكثر من طريقة، ولكن السجق البلدي له طريقة واحدة تتبعها جميع النساء ومحلات الطعام وهى عمل السجق مع خضروات وتشوحيه في زيت حتى يستوى ويقدم كوجبة غداء متكاملة صحية ومفيدة وعناصرها الغذائية متكاملة.

تقدم الدستور اليوم طريقة عمل السجق البلدي مع الخضروات بوصفة هنية ومفيدة صحيا ستنال إعجاب الجميع وستكون مفيدة جدا للأطفال.

طريقة عمل السجق البلدي

المقادير:
- السجق: 1 كيلو.
- زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة.
- الفلفل الرومي الأحمر: 2 ثمرة مقطعين إلى شرائح.
- الفلفل الرومي الأخضر: 2 ثمرة مقطعين إلى شرائح.
- الفلفل الرومي الأصفر: 2 ثمرة مقطعين إلى شرائح.
- الثوم: 10 فصوص مهروسة.
- البصل: 2 ثمرة كبيرة مفرومين.
- الطماطم: 3 ثمرات كبيرة مفرومة.
- الملح: 1 ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود: 1 ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:
- ضعي زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة الحرارة.
- أضيفي السجق واتركيه إلى أن يتكرمل قليلًا، وتخلصي من الدهن الذي يخرج من السجق.
- أضيفي البصل والفلفل الحلو بكافة ألوانه وحركيهم مع السجق.
- أضيفي الملح والثوم والطماطم.
- يترك حتى يذبل تماما الخضار.
- يقدم مع المكرونة أو مع الخبز البلدى والمخلل.



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