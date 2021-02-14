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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نكاية في ماكرون.. قيودا صارمة على المعلمين الفرنسين في تركيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:22 ص
ماكرون
ماكرون
هدير سند
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تسعى سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتضييق الخناق على الجامعات الناطقة بالفرنسية بتركيا بفرض تشريعات قاسية عليها، في خطوة تمثل "انتقاما" للتغييرات التعليمية التي أدخلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضى، بحسب ما أفادت به صحيفة "آراب نيوز".

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس السبت، إنه بينما تتواصل الاحتجاجات الطلابية ضد تعيين رئيس موالٍ لأردوغان لجامعة بوغازيتشي المرموقة في تركيا، فإن جامعة أخرى معروفة بخطها الأكاديمي المستقل تدخل أيضًا في دائرة الضوء بسبب التعليمات الرسمية المفروضة حديثا على طاقمها الأكاديمي.

وتابعت أن جامعة "غلطة سراي" الناطقة بالفرنسية، والتي تقع على طول مضيق البوسفور على بعد كيلومترات فقط من جامعة بوغازيتشي باسطنبول، تصدرت عناوين الصحف في تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن فرض مجلس التعليم العالي مجموعة من الشروط والمعايير التقييدية على معلمي اللغة الفرنسية العاملين بها.

وبحسب تقرير الصحيفة، يشترط مجلس التعليم العالي الآن على المعلمين الفرنسيين في جامعة غلطة سراي بإسطنبول، أن يتمتعوا بكفاءة تركية عالية المستوى نسبيًا، مشيرة إلى أن المعلمين الذين لا يستوفون هذا الشرط لن يتمكنوا من الحصول على تصاريح عمل أو يتم تمديد تصاريحهم، مما يجعل إقامتهم "غير قانونية" على الرغم من أن العديد منهم يعيشون في تركيا منذ عقود.

ََونقلت الصحيفة عن جوكلو أكيوريك، أستاذ القانون في جامعة "إم إي إف" في اسطنبول، وأحد خريجي جامعة غلطة سراي، قوله، "إنه على الرغم من أن الدول يمكن أن تتخذ تدابير تؤثر على الأجانب بما يتماشى مع مبدأ السيادة، فإن مثل هذه الإجراءات التقييدية ليس لها أساس قانوني".

وأضاف أكيوريك: "جامعة غلطة سراي هي جامعة تأسست باتفاقية دولية مع فرنسا. لذلك، يتعين على تركيا احترام الصفقات الدولية وفقًا للتسلسل الهرمي المعياري، ولا يمكن لأي لائحة تغيير وضع مثل هذه الجامعة القائمة".

وجامعة غلطة سراي، التي افتتحها الرئيسان فرانسوا ميتران ونظيره التركي تورغوت أوزال في عام 1992 لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، هي مؤسسة ناطقة بالفرنسية ترحب بآلاف الطلاب في تركيا وتقوم بتوظيف معظمهم في دوائر النخبة بعد تخرجهم بسبب التعليم ثنائي اللغة عالي المستوى الذي يلقونه.

واستطرد قائلا، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حثت جميع البلدان على حماية الحياة الخاصة لسكانها، وهذا ينطبق على المعلمين الفرنسين في جامعة غلطة سراي الذين تزوجوا من أتراك.

ويقول الخبراء إن هذه الخطوة قد تكون انتقاما للتغييرات التي أدخلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مجال التعليم العام الماضى، حيث كان يتطلب من جميع المعلمين الأتراك في فرنسا معرفة اللغة الفرنسية، للحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة الفصل العنصري الذي يغذي التطرف، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها تحويل العديد من العلماء الفرنسيين البارزين في تركيا إلى مقيمين غير شرعيين.

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